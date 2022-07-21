Премьер Италии ушел в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал в отставку с постав главы правительства.

Об этом сообщает La Stampa, пишет "Европейская правда".

Драги в четверг утром сделал короткое заявление для членов Палаты депутатов, верхней палаты парламента Италии.

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"В свете вчерашних событий в Сенате, прошу прервать заседание, я намерен отправиться в Квиринальский дворец и сообщить о своих решениях", - сказал Драги.

После этого он отправился на встречу с президентом Серджио Маттареллой, которая длилась около получаса.

В офисе главы государства заявили, что Мататарелла принял к сведению решение Драги. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов. На прошлой неделе президент Италии отказался принимать отставку Драги.

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Драги еще вернется в Палату депутатов в 12:00. На самом деле он уже официально подал прошение об отставке в Совет министров на прошлой неделе, так что в новом шаге нет необходимости.

Его отставка почти наверняка откроет путь к досрочным выборам в октябре.

Напомним, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

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