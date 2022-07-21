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Реальні тюремні строки отримали ще 2 бойовиків, які пішли війною на Україну

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 12:38
фото СБУ

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі.

Їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року".

Деталі: Як встановила спецслужба, один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році.

До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт "на службу" у лавах "народної міліції лнр", вказують  в СБУ.

Зазначається, що слідчі зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Теми: СБУвійна
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