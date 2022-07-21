Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Реальні тюремні строки отримали ще 2 бойовиків, які пішли війною на Україну

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 12:38
Реальні тюремні строки отримали ще 2 бойовиків, які пішли війною на Україну
фото СБУ

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі.

Реклама:

Їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні 2022 року".

Деталі: Як встановила спецслужба, один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих Росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році.

До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

ВІДЕО ДНЯ

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт "на службу" у лавах "народної міліції лнр", вказують  в СБУ.

Зазначається, що слідчі зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
СБУ
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: