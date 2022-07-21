Реальные тюремные сроки получили еще 2 боевика, которые воевали с Украиной

Суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации "ЛНР", воевавших против Украины в составе российских оккупационных войск.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки – 10 и 8 лет лишения свободы.

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Их взяли в плен украинские защитники во время боев в Луганской области в мае 2022 года".

Детали: Как установила спецслужба, один из осужденных начал "военную карьеру" в сформированных Россией незаконных вооруженных формированиях еще в 2015 году.

До начала широкомасштабного вторжения он участвовал в столкновениях с ВСУ вблизи линии разграничения. Также организовывал дежурство на блокпостах и ​​полигонах, где тренировались боевики.

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Другой пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за воровство. В свое время он был трижды приговорен к заключению: дважды – за ограбление и один раз – за нанесение тяжких телесных повреждений.

Когда же в 2021 году он снова совершил правонарушение, то получил предложение: сесть в тюрьму четвертый раз или подписать контракт "на службу" в рядах "народной милиции лнр", указывают в СБУ.

Отмечается, что следователи собрали мощную доказательную базу этих боевиков, которая позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).