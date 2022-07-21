Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Реальные тюремные сроки получили еще 2 боевика, которые воевали с Украиной

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 12:38
фото СБУ

Суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации "ЛНР", воевавших против Украины в составе российских оккупационных войск.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки – 10 и 8 лет лишения свободы.

Их взяли в плен украинские защитники во время боев в Луганской области в мае 2022 года".

Детали: Как установила спецслужба, один из осужденных начал "военную карьеру" в сформированных Россией незаконных вооруженных формированиях еще в 2015 году.

До начала широкомасштабного вторжения он участвовал в столкновениях с ВСУ вблизи линии разграничения. Также организовывал дежурство на блокпостах и ​​полигонах, где тренировались боевики.

Другой пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за воровство. В свое время он был трижды приговорен к заключению: дважды – за ограбление и один раз – за нанесение тяжких телесных повреждений.

ВИДЕО ДНЯ

Когда же в 2021 году он снова совершил правонарушение, то получил предложение: сесть в тюрьму четвертый раз или подписать контракт "на службу" в рядах "народной милиции лнр", указывают в СБУ.

Отмечается, что следователи собрали мощную доказательную базу этих боевиков, которая позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Темы: СБУвойна
Главное сегодня

Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Президент Италии распустил парламент, будут досрочные выборы

В Украине будет три системы контроля за оружием – Резников

Оккупанты готовятся "присоединить" юг Украины к России – разведка

Возможное аннулирование гражданства: Корбан думает, как возвращаться в Украину - источники

Все новости...
СБУ
СБУ задержала корректировщика огня оккупантов по Кривому Рогу
Открыли дело о госизмене из-за уничтоженных материалов резонансных дел - СМИ
В Бахмуте поймали четырех российских агентов – СБУ
Последние новости
22:47
Зеленский рассказал о первом результате визита его жены в США
22:46
тестКем был Степан Бандера? Мифы и факты
22:44
Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил
22:23
Выборы в парламент Италии после роспуска пройдут в сентябре
22:15
Зеленская делала тест на Covid перед встречей с Байденом, сделает еще один
22:02
Украина договаривается с МВФ о возможности пересмотра графика выплат по долгу
21:59
В ОП предложили россиянам сделать следующий «жест доброй воли»
21:52
В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине
21:45
МОН рекомендует вузам начать учебный год для первокурсников с 15 сентября
21:39
США расследуют, не передавал ли Huawei Китаю данные с военных баз – Reuters
Все новости...