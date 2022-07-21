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Глава МЗС Німеччини: нові погрози Лаврова Україні - чергова пропаганда

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 13:11

Заяви Росії, що постачання західної зброї в Україну начебто стали причиною рішення Москви "розширити географію" загарбницької війни, – не більше ніж пропаганда.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю Deutsche Welle, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в середу заявив, що військові цілі Москви в Україні "тепер виходять за межі Донбасу", Москва націлена на Херсонську та Запорізьку області.

Він додав, що цілі Росії розширяться, якщо Захід продовжить доставляти Києву зброю великої дальності, таку як високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

"Це нова пропаганда із російської сторони. Росія щоразу використовує інший аргумент. Цього разу вони кажуть через військову підтримку. Але вони атакували Київ та інші частини України раніше", - сказала Бербок.

Нагадаємо, Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

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Теми: ЛавровпропагандаНімеччина
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