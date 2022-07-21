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Глава МИД Германии: новые угрозы Лаврова Украине – очередная пропаганда

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 13:11

Заявления России, что поставки западного оружия в Украину стали причиной решения Москвы "расширить географию" захватнической войны, - не более чем пропаганда.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что военные цели Москвы в Украине "теперь выходят за пределы Донбасса", Москва нацелена на Херсонскую и Запорожскую области.

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Он добавил, что цели России расширятся, если Запад продолжит доставлять Киеву оружие большой дальности, как высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.

"Это новая пропаганда с российской стороны. Россия каждый раз использует другой аргумент. На этот раз они говорят из-за военной поддержки. Но они атаковали Киев и другие части Украины раньше", - сказала Бербок.

Напомним, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.

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Темы: ЛавровпропагандаГермания
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