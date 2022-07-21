У військкоматі на Одещині брали по 12 тисяч доларів за ухилення від призову - ДБР
В одному з військкоматів Одеської області працівники за хабар у 12 тисяч доларів звільняли призовників від проходження служби та обіцяли переправити за кордон із фіктивними документами. Серед організаторів - громадянин Росії.
Джерело: Нацполіція та Державне бюро розслідувань в Telegram
Дослівно Нацполіція: "Змовники пропонували чоловікам, які не хотіли проходити службу в армії, провести процедуру зняття з військового обліку та отримання довідки про непридатність до служби в ЗСУ. За отримання офіційних документів та можливість із ними безперешкодно перетинати державний кордон ухилянти платили ділкам 12 000 доларів США".
Деталі: Правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців. За інформацією ДБР, організував злочинну схему росіянин.
Прокуратура відкрила провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.