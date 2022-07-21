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У військкоматі на Одещині брали по 12 тисяч доларів за ухилення від призову - ДБР

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 13:58
фото поліції

В одному з військкоматів Одеської області працівники за хабар у 12 тисяч доларів звільняли призовників від проходження служби та обіцяли переправити за кордон із фіктивними документами. Серед організаторів - громадянин Росії.

Джерело: Нацполіція та Державне бюро розслідувань в Telegram

Дослівно Нацполіція: "Змовники пропонували чоловікам, які не хотіли проходити службу в армії, провести процедуру зняття з військового обліку та отримання довідки про непридатність до служби  в ЗСУ.  За отримання офіційних документів та можливість із ними безперешкодно перетинати державний кордон ухилянти платили ділкам 12 000 доларів США".

Деталі: Правоохоронці затримали трьох місцевих мешканців. За інформацією ДБР, організував злочинну схему росіянин.

Прокуратура відкрила провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу. 

 

Теми: ДБРполіція
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