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В военкомате в Одесской области брали по 12 тысяч долларов за уклонение от призыва - ГБР

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 13:58
В военкомате в Одесской области брали по 12 тысяч долларов за уклонение от призыва - ГБР
фото полиции

В одном из военкоматов Одесской области работники за взятку в 12 тысяч долларов освобождали призывников от прохождения службы и обещали переправить за границу с фиктивными документами. Среди организаторов – гражданин России. 

Источник: Нацполиция и Государственное бюро расследований в Telegram

Дословно Нацполиция: "Заговорщики предлагали мужчинам, которые не хотели проходить службу в армии, провести процедуру снятия с военного учета и получения справки о непригодности к службе в ВСУ. За получение официальных документов и возможность с ними беспрепятственно пересекать государственную границу уклоняемые платили дельцам 12 000 долларов США".

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Детали: Правоохранители задержали троих местных жителей. По информации ГБР, организовал преступную схему россиянин.

Прокуратура открыла производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Участникам преступной схемы грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

 

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Темы: ГБРполиция
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