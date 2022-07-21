В военкомате в Одесской области брали по 12 тысяч долларов за уклонение от призыва - ГБР

В одном из военкоматов Одесской области работники за взятку в 12 тысяч долларов освобождали призывников от прохождения службы и обещали переправить за границу с фиктивными документами. Среди организаторов – гражданин России.

Источник: Нацполиция и Государственное бюро расследований в Telegram

Дословно Нацполиция: "Заговорщики предлагали мужчинам, которые не хотели проходить службу в армии, провести процедуру снятия с военного учета и получения справки о непригодности к службе в ВСУ. За получение официальных документов и возможность с ними беспрепятственно пересекать государственную границу уклоняемые платили дельцам 12 000 долларов США".

Детали: Правоохранители задержали троих местных жителей. По информации ГБР, организовал преступную схему россиянин.

Прокуратура открыла производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Участникам преступной схемы грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.