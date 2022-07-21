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Росія використала більше 50% "високоточного" озброєння - розвідка

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 14:20
Вадим Скібіцький. скриншот

За оцінками розвідки Міноборони України, Росія використала більше 50% високоточного озброєння, яке вона мала на початок повномасштабного вторгнення.

Джерело: представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 21 липня

Пряма мова: "Воєнна розвідка зробила певну оцінку… стосовно високоточного озброєння, як його називає РФ. Ті самі "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети повітряного базування, Х-101, Х-555 - за нашими підрахунками, на сьогоднішній день використано від 55 до 60% запасів, які були до війни.

Найбільше використано балістичних ракет до комплексу "Іскандер", і через те ми давно вже не бачили застосування цієї ракети. Можливо, після цього виступу вони "шось придумають".

Деталі: В той же час Скібіцький наголосив, що в Росії є дуже великі запаси старого радянського озброєння. Це і крилаті ракети (наприклад Х-22, які в тому числі двічі застосовувалися з території Білорусі та інші), повний набір реактивних снарядів "Смерч, "Ураган", "Град", різного роду авіаційні бомби.

"Все, що залишилося від СРСР (а запаси були дуже великі) і підрахувати, скільки там залишилось, дуже складно", - додав представник ГУР.

Теми: розвідкавійнаМіноборони
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