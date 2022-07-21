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Россия использовала более 50% "высокоточного" вооружения - разведка

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 14:20
Вадим Скибицкий. скриншот

По оценкам разведки Минобороны Украины, Россия использовала более 50% высокоточного вооружения, которое она имела до начала полномасштабного вторжения.

Источник: представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 21 июля

Прямая речь: "Военная разведка сделала определенную оценку… относительно высокоточного вооружения, как его называет РФ. Те же "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования, Х-101, Х-555 - по нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% запасов, которые были до войны.

Больше всего использовано баллистических ракет комплекса "Искандер", и поэтому мы давно уже не видели применения этой ракеты. Возможно, после этого выступления они "что-нибудь придумают".

Детали: В то же время Скибицкий подчеркнул, что у России есть очень большие запасы старого советского вооружения. Это и крылатые ракеты (например, Х-22, которые в том числе дважды применялись с территории Беларуси и другие), полный набор реактивных снарядов "Смерч, "Ураган", "Град", разного рода авиационные бомбы.

"Все, что осталось от СССР (а запасы были очень велики) и подсчитать, сколько там осталось, очень сложно", - добавил представитель ГУР.

Темы: разведкавойнаМинобороны
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