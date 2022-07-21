Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про Зеленського в реанімації

У радіохолдингу TAVR Media заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан президента Володимира Зеленського.

Джерело: TAVR Media, "Суспільне"

Дослівно: "Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми.

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Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності".

Деталі: Очевидці розповіли, що в ефірі "Радіо Рокс" звучало повідомлення, що Зеленський потрапив в реанімацію.

Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про госпіталізацію Зеленського pic.twitter.com/NxHKrJU2ys ВІДЕО ДНЯ July 21, 2022

Так, ефір обірвався і там прозвучало: "Увага! Термінове повідомлення: Володимир Зеленський в реанімації у важкому стані. Його обов'язки виконує Голова ВР".

Довідка. TAVR Media належать радіостанції Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар.