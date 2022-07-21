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Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про Зеленського в реанімації

Альона Мазуренко Четвер, 21 липня 2022, 14:40
Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про Зеленського в реанімації

У радіохолдингу TAVR Media заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан президента Володимира Зеленського.

Джерело: TAVR Media, "Суспільне"

Дослівно: "Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми.

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Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності".

Деталі: Очевидці розповіли, що в ефірі "Радіо Рокс" звучало повідомлення, що Зеленський потрапив в реанімацію.

Так, ефір обірвався і там прозвучало: "Увага! Термінове повідомлення: Володимир Зеленський в реанімації у важкому стані. Його обов'язки виконує Голова ВР".

Довідка. TAVR Media належать радіостанції Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар.

Теми: хакериЗеленський
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