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Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про Зеленського в реанімації

Мазуренко Альона Четвер, 21 липня 2022, 14:40

У радіохолдингу TAVR Media заявили, що на мережу радіостанцій здійснили кібератаку, в результаті якої в ефірі прозвучало повідомлення про нібито тяжкий стан президента Володимира Зеленського.

Джерело: TAVR Media, "Суспільне"

Дослівно: "Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В даний момент відповідні служби працюють над вирішенням цієї проблеми.

Наголошуємо, жодна інформація про проблеми із здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності".

Деталі: Очевидці розповіли, що в ефірі "Радіо Рокс" звучало повідомлення, що Зеленський потрапив в реанімацію.

Так, ефір обірвався і там прозвучало: "Увага! Термінове повідомлення: Володимир Зеленський в реанімації у важкому стані. Його обов'язки виконує Голова ВР".

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Довідка. TAVR Media належать радіостанції Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар.

Теми: хакериЗеленський
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