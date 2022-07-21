Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хакеры атаковали украинское радио и запустили фейк о Зеленском в реанимации

Алена МазуренкоЧетверг, 21 июля 2022, 14:40
Хакеры атаковали украинское радио и запустили фейк о Зеленском в реанимации

В радиохолдинге TAVR Media заявили, что на сеть радиостанций осуществили кибератаку в результате которой в эфире прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии президента Владимира Зеленского.

Источник: TAVR Media, "Суспільне"

Дословно: "Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверах и сетях радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы.

Реклама:

Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности".

Детали: Очевидцы рассказали, что в эфире "Радио Рокс" звучало сообщение, что Зеленский попал в реанимацию.

Да, эфир оборвался и там прозвучало: "Внимание! Срочное сообщение: Владимир Зеленский в реанимации в тяжелом состоянии. Его обязанности выполняет Председатель ВР".

Справка. TAVR Media принадлежат радиостанции Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодия FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.

Темы: хакерыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
хакеры
Хакеры временно вывели из строя два самых современных телескопа в мире
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: