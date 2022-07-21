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Хакеры атаковали украинское радио и запустили фейк о Зеленском в реанимации

Мазуренко Алена Четверг, 21 июля 2022, 14:40

В радиохолдинге TAVR Media заявили, что на сеть радиостанций осуществили кибератаку в результате которой в эфире прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии президента Владимира Зеленского.

Источник: TAVR Media, "Суспільне"

Дословно: "Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверах и сетях радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы.

Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности".

Детали: Очевидцы рассказали, что в эфире "Радио Рокс" звучало сообщение, что Зеленский попал в реанимацию.

Да, эфир оборвался и там прозвучало: "Внимание! Срочное сообщение: Владимир Зеленский в реанимации в тяжелом состоянии. Его обязанности выполняет Председатель ВР".

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Справка. TAVR Media принадлежат радиостанции Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодия FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.

Темы: хакерыЗеленский
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