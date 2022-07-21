Хакеры атаковали украинское радио и запустили фейк о Зеленском в реанимации

В радиохолдинге TAVR Media заявили, что на сеть радиостанций осуществили кибератаку в результате которой в эфире прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии президента Владимира Зеленского.

Источник: TAVR Media, "Суспільне"

Дословно: "Сегодня была осуществлена ​​кибератака на серверах и сетях радиостанций TAVR Media. В данный момент соответствующие службы работают над решением этой проблемы.

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Отмечаем, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Украины Владимира Зеленского не соответствует действительности".

Детали: Очевидцы рассказали, что в эфире "Радио Рокс" звучало сообщение, что Зеленский попал в реанимацию.

Хакери атакували українське радіо і запустили фейк про госпіталізацію Зеленського pic.twitter.com/NxHKrJU2ys ВИДЕО ДНЯ July 21, 2022

Да, эфир оборвался и там прозвучало: "Внимание! Срочное сообщение: Владимир Зеленский в реанимации в тяжелом состоянии. Его обязанности выполняет Председатель ВР".

Справка. TAVR Media принадлежат радиостанции Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодия FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.