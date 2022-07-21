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Британія надішле Україні десятки гаубиць, протитанкову зброю, безпілотники і боєприпаси

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 16:14

Велика Британія найближчими тижнями поставить в Україну десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотних літальних апаратів і 1600 одиниць протитанкової зброї.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського Міноборони.

Як зазначається, поставка нового обладнання значно посилить підтримку Великої Британії у боротьбі України з російським вторгненням.

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Понад два десятки самохідних установок M109 калібру 155 мм і 36 артилерійських установок L119 калібру 105 мм незабаром надійдуть із Великої Британії, повідомив міністр оборони в оновленому звіті до парламенту.

Також він додав, що будеть надані радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби та понад 50 000 боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

Британія також надішле понад 1600 одиниць протитанкової зброї в найближчі тижні, а також безпілотники, включно з боєприпасами до них.

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"Масштаби та асортимент обладнання, яке ми надаємо, демонструють силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна мала інструменти для захисту своєї країни від незаконного вторгнення Путіна" - заявив Воллес.

Збільшення допомоги відбувається після того, як у червні прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив, що Велика Британія надасть Україні ще один мільярд фунтів стерлінгів військової підтримки.

Як повідомлялося, Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, із них 12 уже перебувають на українській території.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін анонсував, що в новому пакеті військової допомоги для України, який мають оголосити цього тижня, передбачені ще чотири ракетні системи HIMARS і боєприпаси до них та раніше переданих гаубиць.

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Теми: Велика БританіяУкраїназброявійна
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