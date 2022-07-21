Британия отправит Украине десятки гаубиц, противотанковое оружие, беспилотники и боеприпасы

Великобритания в ближайшие недели поставит в Украину десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотных летательных аппаратов и 1600 единиц противотанкового оружия.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение британского Минобороны.

Как отмечается, поставка нового оборудования значительно усилит поддержку Великобритании в борьбе Украины с российским вторжением.

Более двух десятков самоходных установок M109 калибра 155 мм и 36 артиллерийских установок L119 калибра 105 мм в скором времени поступят из Великобритании, сообщил министр обороны в обновленном отчете в парламент.

Также он добавил, что будут предоставлены радиолокационные системы контрбатарейной борьбы и более 50 000 боеприпасов для существующей в Украине артиллерии советских времен.

Британия также пришлет более 1600 единиц противотанкового оружия в ближайшие недели, а также беспилотники, включая боеприпасы к ним.

"Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим, чтобы у Украины были инструменты для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина" - заявил Воллес.

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Увеличение пособия происходит после того, как в июне премьер-министр Борис Джонсон объявил, что Великобритания предоставит Украине еще один миллиард фунтов стерлингов военной поддержки.

Как сообщалось, Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из них 12 уже находятся на украинской территории.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал, что в новом пакете военной помощи для Украины, который должны объявить на этой неделе, предусмотрены еще четыре ракетных системы HIMARS и боеприпасы к ним и ранее переданным гаубицам.

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