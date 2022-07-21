Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Золото, технології, порти: у ЄС розкрили деталі сьомого пакету санкцій проти Росії

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 16:05

У ЄС опублікували деталі сьомого пакету санкцій проти Росії, затвердженого 21 липня.

Про це йдеться у комюніке Ради ЄС, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Санкції передбачають заборону на купівлю, імпорт, прямий чи опосередкований трансфер золота з РФ, у тому числі через треті країни. Заборона поширилася у тому числі на ювелірні вироби, хоча спершу вважалося, що обмеження будуть частковими.

Реклама:

Розширюють перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу і на які поширюються експортні обмеження. 

Крім того, нові заходи розширюють вже існуючу заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.

Розширюються обмеження на прийом депозитів - під них підпадають депозити фізичних та юридичних осіб з третіх країн, у яких контрольний пакет акції належить громадянам або резидентам РФ. Прийом депозитів для незабороненої транскордонної торгівлі потребуватиме попереднього погодження відповідних національних органів. 

ВІДЕО ДНЯ

Також внесли роз'яснення щодо деяких раніше запроваджених санкцій. "Так, технічна допомога РФ для авіаційних товарів і технологій буде дозволена тією мірою, як це необхідно для забезпечення технічних промислових стандартів, що визначають роботу Міжнародної організації з цивільної авіації, а заборона будь-яких транзакцій з російськими юридичними особами зазнає незначних змін задля уможливлення доступу до правосуддя", - зазначають у комюніке.

Також, пояснюючи це прагненням запобігти негативним наслідкам для продовольчої ситуації та енергетичної безпеки у світі, ЄС вирішив продовжити виняток із заборони на транзакції з окремими державними компаніями - коли вони стосуються сільськогосподарської продукції та транспортування нафти до третіх країн.

У комюніке окремо наголошують, що жоден із санкційних заходів не зачіпає торгівлю сільськогосподарською продукцією та добривами між Росією і третіми країнами, і ЄС не заважає третім країнам купувати продукцію медичного призначення у РФ.

Також розширено перелік осіб, щодо яких застосовуються персональні санкції, перелік нових прізвищ і назв компаній мають оприлюднити згодом. На додачу, ЄС посилює вимоги до звітування, перекладаючи вимогу декларування активів на самих підсанкційних осіб. 

Читайте також: Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС.

Теми: РосіясанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Росіяни знову заявляють про атаку БпЛА
Московські аеропорти призупинили роботу, скасовано десятки рейсів – росЗМІ
Гутерріш відправив лист Лаврову з пропозиціями для відновлення зернової угоди – ЗМІ
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: