Золото, технологии, порты: в ЕС раскрыли детали седьмого пакета санкций против России

В ЕС опубликовали детали седьмого пакета санкций против России, утвержденного 21 июля.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или косвенный трансфер золота из РФ, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия, хотя сначала считалось, что ограничения на них не распостранятся.

Расширяют перечень товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военно-промышленного комплекса и на которые распространяются экспортные ограничения.

Кроме того, новые меры расширяют уже существующий запрет на доступ к портам на шлюзы, чтобы сделать невозможным обход санкций.

Расширяются ограничения на прием депозитов – под них подпадают депозиты физических и юридических лиц из третьих стран, в которых контрольный пакет акций принадлежит гражданам или резидентам РФ. Прием депозитов для незапрещенной трансграничной торговли потребует предварительного согласования соответствующих национальных органов.

Также внесли разъяснения относительно некоторых ранее введенных санкций. "Так, техническая поддержка РФ для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения технических промышленных стандартов, определяющих работу Международной организации по гражданской авиации, а в запрет любых транзакций с российскими юридическими лицами вносятся незначительные изменения для обеспечения доступа к правосудию", - отмечают в коммюнике.

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Также, объясняя это стремлением предотвратить негативные последствия для продовольственной ситуации и энергетической безопасности в мире, ЕС решил продолжить исключение из запрета на транзакции с отдельными государственными компаниями - когда они касаются сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти в третьи страны.

В коммюнике отдельно отмечают, что ни одна из санкционных мер не затрагивает торговлю сельскохозяйственной продукцией и удобрениями между Россией и третьими странами, и ЕС не мешает третьим странам покупать продукцию медицинского назначения у РФ.

Также расширен перечень лиц, в отношении которых применяются персональные санкции, перечень новых фамилий и названий компаний должны опубликовать позже. Вдобавок, ЕС ужесточает требования к отчетности, перекладывая требование декларирования активов на самих подсанкционных лиц.

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