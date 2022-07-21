У центрі Москви знайшли мертвим відставного генерала

У центрі Москви у під'їзді одного з будинків знайшли мертвим відставного генерал-майора ФСБ.

Джерела: повідомлення російського агентства "РИА Новости", яке посилається на джерела

Деталі: Йдеться про Євгена Лобачова, 1946 року народження. Його тіло виявили на сходовій клітці будинку в центрі Москви. Попередньо чоловік наклав на себе руки.

В повідомленні вказується, що напередодні дружина та родичка генерала заявили в поліцію про його зникнення.

Того дня, за словами дружини, Лобачов скаржився на нездужання. Інше джерело додало, що загиблий мав значні борги.