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У центрі Москви знайшли мертвим відставного генерала

Четвер, 21 липня 2022, 17:25
Фото ілюстративне

У центрі Москви у під'їзді одного з будинків знайшли мертвим відставного генерал-майора ФСБ.

Джерела: повідомлення російського агентства "РИА Новости", яке посилається на джерела

Деталі: Йдеться про Євгена Лобачова, 1946 року народження. Його тіло виявили на сходовій клітці будинку в центрі Москви. Попередньо чоловік наклав на себе руки.

В повідомленні вказується, що напередодні дружина та родичка генерала заявили в поліцію про його зникнення.

Того дня, за словами дружини, Лобачов скаржився на нездужання. Інше джерело додало, що загиблий мав значні борги.

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Теми: Росіявійна
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