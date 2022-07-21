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В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала

Четверг, 21 июля 2022, 17:25
Фото иллюстративное

В центре Москвы в подъезде одного из домов нашли мертвым отставного генерал-майора ФСБ.

Источники: сообщение российского агентства "РИА Новости", ссылающееся на источники

Детали: Речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения. Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно мужчина покончил с собой.

В сообщении указывается, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении.

В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.

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Темы: Росcиявойна
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