В центре Москвы нашли мертвым отставного генерала

В центре Москвы в подъезде одного из домов нашли мертвым отставного генерал-майора ФСБ.

Источники: сообщение российского агентства "РИА Новости", ссылающееся на источники

Детали: Речь идет о Евгении Лобачеве, 1946 года рождения. Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно мужчина покончил с собой.

В сообщении указывается, что накануне супруга и родственница генерала заявили в полицию о его исчезновении.

В тот день, по словам жены, Лобачев жаловался на недомогание. Другой источник добавил, что у погибшего были значительные долги.