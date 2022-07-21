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У Байдена виявили COVID-19

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 17:50
У Байдена виявили COVID-19
Фото: Photo Getty Images

Президент США Джо Байден здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Сьогодні вранці президент Байден дав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований та має дуже легкі симптоми", – повідомиила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Вона додала, що Байден ізолювався в Білому домі та продовжуватиме виконувати всі свої обов’язки в дистанційному форматі, поки не здасть негативний тест.

"З міркувань прозорості Білий дім щоденно надаватиме оновлену інформацію про стан здоров'я президента, оскільки він продовжує виконувати всі обов’язки в офісі, перебуваючи в ізоляції", – додали в Білому домі.

Теми: Байденкоронавірус
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