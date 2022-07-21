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У Байдена обнаружили COVID-19

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 17:50
Фото: Photo Getty Images

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня утром президент Байден дал положительный тест на COVID-19. Он полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован и имеет очень легкие симптомы", – сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Байден изолировался в Белом доме и будет продолжать выполнять все свои обязанности в дистанционном формате, пока не сдаст отрицательный тест.

"Из соображений прозрачности Белый дом будет ежедневно предоставлять обновленную информацию о состоянии здоровья президента, поскольку он продолжает выполнять все обязанности в офисе, находясь в изоляции", – добавили в Белом доме.

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Темы: Байденкоронавирус
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