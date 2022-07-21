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Чоловіки тікали за кордон нібито на навчання: розкрито схему

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 18:26
Чоловіки тікали за кордон нібито на навчання: розкрито схему
Фото СБУ

Правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку з України під приводом навчання у Польщі за підробленими документами. 

Джерело: Київська міська прокуратура в Telegram та Служба безпеки України у Facebook 

Деталі: За інформацією слідства, 34-річний мешканець Київщини організував переправлення за кордон на підставі фальшивих документів про нібито навчання в університетах Польщі. 

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Дослівно СБУ: "За 1600 євро клієнт отримував підроблений студентський квиток, документи про зарахування особи у закордонному закладі освіти та псевдодовідку про відстрочку від призову. Підозрюваного затримали у Печерському районі столиці в одному із закладів харчування на гарячому"

Деталі: Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу. Йому загрожує від 3 до 5 років в’язниці.

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Теми: мобілізаціякордонкримінал
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