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Мужчины сбегали за границу якобы на учебу: раскрыта схема

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 18:26
Фото СБУ

Правоохранители разоблачили схему незаконного выезда мужчин призывного возраста из Украины под предлогом обучения в Польше по поддельным документам.

Источник: Киевская городская прокуратура в Telegram и Служба безопасности Украины в Facebook

Детали: По информации следствия, 34-летний житель Киевщины организовал переправку за границу на основании документов о якобы обучении в университетах Польши.

Дословно СБУ: "За 1600 евро клиент получал поддельный студенческий билет, документы о зачислении лица в зарубежном учебном заведении и псевдосправку об отсрочке от призыва. Подозреваемый был задержан в Печерском районе столицы в одном из заведений питания с поличным"

Детали: Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. Ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Темы: мобилизацияграницакриминал
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