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Білорусів агітують підписувати контракти з російськими ПВК – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 18:38

Громадян Білорусі агітують підписувати контракти на "службу" у приватних військових компаніях Росії.

Джерело: Генеральнй штаб Збройних сил України у зведенні за 18:00 четверга 21 липня

Дослівно: "Протягом липня поточного року на території Республіки Білорусь триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил Республіки Білорусь".

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Теми: БілорусьвійнаГенштаб
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