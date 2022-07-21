Білорусів агітують підписувати контракти з російськими ПВК – Генштаб ЗСУ

Громадян Білорусі агітують підписувати контракти на "службу" у приватних військових компаніях Росії.

Джерело: Генеральнй штаб Збройних сил України у зведенні за 18:00 четверга 21 липня

Дослівно: "Протягом липня поточного року на території Республіки Білорусь триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил Республіки Білорусь".