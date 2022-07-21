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Белорусов агитируют подписывать контракты с российскими ЧВК – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 21 июля 2022, 18:38

Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты на "службу" в частных военных компаниях России.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за 18:00 четверга 21 июля

Дословно: "В течение июля текущего года на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил Республики Беларусь".

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Темы: БеларусьвойнаГенштаб
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