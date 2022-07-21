Белорусов агитируют подписывать контракты с российскими ЧВК – Генштаб ВСУ

Граждан Беларуси агитируют подписывать контракты на "службу" в частных военных компаниях России.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке за 18:00 четверга 21 июля

Дословно: "В течение июля текущего года на территории Республики Беларусь продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В указанных мероприятиях активное участие принимают военные комиссариаты вооруженных сил Республики Беларусь".