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"Хохлам треба пам'ятник поставити: розвіяли міф про армію РФ" - перехоплення СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 липня 2022, 18:42

Бойовики ОРДЛО визнають, що Збройні сили України розвіяли міф про "непереможну армію Російської федерації".

Джерело: перехоплення Служби безпеки України

Дослівно окупант: "Я кажу, що хохлам треба ще й пам'ятник поставити: вони розвіяли міф про непереможну російську армію...

А то дивлюся: щось Путін "здох" уже, на мою думку. Чи резерви закінчилися, чи щось... Я так зрозумів, воювати вже ніхто не хоче... Я взагалі за росіян кажу: вони вже "зливаються". Вони на нас (незаконні збройні формування  "ЛНР" та "ДНР") все повісили!".

Деталі: Про це йдеться у телефонній розмові донецького терориста, який наразі перебуває з окупаційними військами РФ неподалік Ізюму на Харківщині.

В СБУ, в свою чергу, запевняють загарбників - перемога буде за Україною, а на воєнних злочинців чекає суд.

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Теми: СБУвійна
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