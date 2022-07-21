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"Хохлам надо памятник поставить: развеяли миф о непобедимой армии РФ" - перехват СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 21 июля 2022, 18:42
Хохлам надо памятник поставить: развеяли миф о непобедимой армии РФ - перехват СБУ

Боевики ОРДЛО признают, что Вооруженные силы Украины развеяли миф о "непобедимой армии Российской федерации".

Источник: перехват Службы безопасности Украины

Дословно оккупант: "Я говорю, что хохлам нужно ещё и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии..

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А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. Чи резервы закончились, чи что-то уже… Я так понял, воевать уже никто не хочет... Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они на нас (незаконные вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР") всё повесили..."/

Детали: Об этом говорится в телефонном разговоре донецкого террориста, который находится с оккупационными войсками РФ недалеко от Изюма на Харьковщине.

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В свою очередь в СБУ уверяют захватчиков - победа будет за Украиной, а военных преступников ждет суд.

Темы: СБУвойна
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