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Сійярто попросив у Лаврова газ, той сказав, що подумає

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 18:49

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто здійснив у четвер раніше не анонсований візит до Москви, щоб домовитися про додаткові постачання газу та обговорити війну в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Magyar Hang.

На спільній з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим пресконференції Сійярто заявив, що в Європі енергетична криза, а Угорщина повинна забезпечити себе газом для опалювального сезону.

"Заповнення сховищ природного газу відбувається за планом, у нас наразі заповненість 27,3%, чого достатньо для енергобезпеки за нормальних умов", – сказав він.

Глава угорського МЗС додав, що Будапешт хоче отримати додаткові 700 мільйонів кубометрів блакитного палива, але в нинішніх умовах отримати його не з Росії не може, тому звернувся з цим проханням.

Своєю чергою Лавров підтвердив прохання Сійярто про додаткове постачання газу Угорщині й заявив, що його розглянуть. Він також поскаржився на "русофобську політику Вашингтона", яка шкодить двостороннім відносинам з Угорщиною.

Крім того, глави МЗС поговорили й про війну в Україні. За словами Сійярто, вирішити конфлікт без дипломатичного врегулювання не вдасться, а для Угорщини важливе безперебійне постачання газу.

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За словами ж російського міністра, Захід рано чи пізно усвідомить контрпродуктивність "накачування України зброєю".

Петер Сійярто є одним з небагатьох західних політиків, які відвідали РФ після того як вона напала на Україну.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував санкційну політику ЄС. "Спочатку я думав, що ми просто вистрілили собі в ногу, але тепер ясно, що європейська економіка вистрілила собі в легені, і вона задихається", - сказав Орбан.

Теми: ЛавровУгорщинагаз
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