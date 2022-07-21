Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сийярто попросил у Лаврова газ, тот сказал, что подумает

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 18:49

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил в четверг ранее не анонсированный визит в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа и обсудить войну в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Hang.

На совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции Сийярто заявил, что в Европе энергетический кризис, а Венгрия должна обеспечить себя газом для отопительного сезона.

Реклама:

"Заполнение хранилищ природного газа происходит по плану, у нас сейчас заполненность 27,3%, чего достаточно для энергобезопасности при нормальных условиях", – сказал он.

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт хочет получить дополнительные 700 миллионов кубометров голубого топлива, но в нынешних условиях получить его не из России не может, поэтому обратился с этой просьбой.

В свою очередь Лавров подтвердил просьбу Сийярто о дополнительной поставке газа в Венгрии и заявил, что ее рассмотрят. Он также посетовал на "русофобскую политику Вашингтона", которая вредит двусторонним отношениям с Венгрией.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, главы МИД побеседовали и о войне в Украине. По словам Сийярто, разрешить конфликт без дипломатического урегулирования не удастся, а для Венгрии важна бесперебойная поставка газа.

По словам же российского министра, Запад рано или поздно осознает контрпродуктивность "накачки Украины оружием".

Петер Сийярто является одним из немногих западных политиков, посетивших РФ после того, как она напала на Украину.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике санкционную политику ЕС. "Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что европейская экономика выстрелила в легкие, и она задыхается", - сказал Орбан.

Темы: ЛавровВенгриягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Лавров
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: