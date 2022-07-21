У "мобілізованих" з окупованих територій росіяни забирають документи – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники відбирають особисті документи у людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких змушують воювати проти України.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 21 липня

Дослівно: "У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи.

Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство.

Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил Російської Федерації".