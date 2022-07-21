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У "мобілізованих" з окупованих територій росіяни забирають документи – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 19:31

Російські загарбники відбирають особисті документи у людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких змушують воювати проти України. 

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 21 липня

Дослівно: "У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи.

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Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство. 

Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил Російської Федерації".

Теми: війнаДонбасокупаціяРосія
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