У "мобілізованих" з окупованих територій росіяни забирають документи – Генштаб ЗСУ
Четвер, 21 липня 2022, 19:31
Російські загарбники відбирають особисті документи у людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких змушують воювати проти України.
Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 21 липня
Дослівно: "У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи.
Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство.
Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил Російської Федерації".
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