У "мобилизованных" с оккупированных территорий россияне забирают документы – Генштаб ВСУ

Российские захватчики отбирают личные документы у людей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых заставляют воевать против Украины.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 21 июля

Дословно: "У принудительно мобилизованных, свозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы.

Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно приостановить дезертирство.

Также это не позволит идентифицировать упомянутых людей в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил Российской Федерации".