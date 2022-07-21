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У "мобилизованных" с оккупированных территорий россияне забирают документы – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 21 июля 2022, 19:31

Российские захватчики отбирают личные документы у людей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых заставляют воевать против Украины.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 21 июля

Дословно: "У принудительно мобилизованных, свозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы.

Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно приостановить дезертирство.

Также это не позволит идентифицировать упомянутых людей в случае гибели, что открывает путь для различных финансовых махинаций в пользу командного состава вооруженных сил Российской Федерации".

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Темы: войнаДонбассоккупацияРосcия
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