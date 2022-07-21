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Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 20:13
Європол каже про ознаки контрабанди зброї з України
Ілюстративне фото від Генштабу ЗСУ

Європейське поліцейське управління (Європол) заявляє про ознаки контрабанди зброї з України.

Про це заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За його словами, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку  вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

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Також, зазначив він, розслідувачі з країн ЄС виявили "ознаки торгівлі важким військовим озброєнням", не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.

"Є ризик, що зброя потрапить до рук організованих злочинців чи терористів" - сказав речник.

За його словами, було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю. Існує також занепокоєння, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для контрабанди в ЄС.

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Раніше про занепокоєння Європолу повідомив німецький мовник SWR . Канал процитував конфіденційний лист, що, за даними розслідувачів, "злочинні мережі активні в регіоні та здійснюють або планують контрабанду значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, у тому числі військової зброї".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. 

Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.

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Теми: зброяконтрабандаЄвропа
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