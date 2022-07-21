Европол говорит о признаках контрабанды оружия из Украины

Европейское полицейское управление (Европол) заявляет о признаках контрабанды оружия из Украины.

Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По его словам, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Также, отметил он, расследователи из стран ЕС обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.

"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов" - сказал спикер.

По его словам, было замечено, что из Украины выезжали люди с огнестрельным оружием. Существует также обеспокоенность тем, что оружие и боеприпасы хранятся вдоль границы для контрабанды в ЕС.

Ранее о беспокойстве Европола сообщил немецкий вещатель SWR. Канал процитировал конфиденциальное письмо, которое, по данным расследователей, "преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие".

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине.

В то же время в ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ.

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