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Домовленість про експорт зерна з України підпишуть у п’ятницю

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 20:51

Канцелярія президента Туреччини підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю 22 липня у Стамбулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yeni Safak.

Зазначається, що угоду буде підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Під час підписання будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який уже вирушив до Стамбула.

Передбачається також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється.

Раніше Ердоган висловив сподівання, що домовленість про експорт зерна з України буде фіналізована вже цього тижня.

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

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А генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що під час чотиристоронньої зустрічі в Стамбулі сторони досягли "критичного" прогресу щодо питання експорту зерна з України морським шляхом.

Теми: зерноТуреччинаУкраїнаРосія
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