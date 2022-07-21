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Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 20:51

Канцелярия президента Турции подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу 22 июля в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yeni Safak.

Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который уже направился в Стамбул.

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Предполагается также участие представителей Украины и России, но на каком уровне, не уточняется.

Ранее Эрдоган выразил надежду, что договоренность об экспорте зерна из Украины будет финализирована уже на этой неделе.

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

Темы: зерноТурцияУкраинаРосcия
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