Окупанти вирішили обійтися без параду в Севастополі до Дня флоту

День Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Низка традиційних заходів цього року не відбудеться. На День ВМФ-2022 не буде урочистих зборів моряків-чорноморців у Будинку офіцерів, святкового прийому командувача, а також традиційного військово-спортивного свята для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти".

Деталі: У планах святкування у загарбників – молебень у Володимирському соборі, покладання квітів до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років, зустріч командувача ЧФ на Графській пристані, покладання вінків на воду, обхід кораблів у Севастопольській бухті, концерт тощо.