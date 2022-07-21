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Окупанти вирішили обійтися без параду в Севастополі до Дня флоту

Олена РощінаЧетвер, 21 липня 2022, 21:32
Окупанти вирішили обійтися без параду в Севастополі до Дня флоту
Фото РИА Новости Крым

День Військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі 31 липня проходитиме зі святковою програмою, але без урочистого параду.

Джерело: РИА Новости

Дослівно: "Низка традиційних заходів цього року не відбудеться. На День ВМФ-2022 не буде урочистих зборів моряків-чорноморців у Будинку офіцерів, святкового прийому командувача, а також традиційного військово-спортивного свята для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти".

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Деталі: У планах святкування у загарбників – молебень у Володимирському соборі, покладання квітів до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років, зустріч командувача ЧФ на Графській пристані, покладання вінків на воду, обхід кораблів у Севастопольській бухті, концерт тощо.

Теми: КримСевастопольокупаціяРосія
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