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Оккупанты решили обойтись без парада в Севастополе ко Дню флота

Елена РощинаЧетверг, 21 июля 2022, 21:32
Оккупанты решили обойтись без парада в Севастополе ко Дню флота
Фото РИА Новости Крым

День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе  31 июля пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада. 

Источник: РИА Новости

Дословно: "Ряд традиционных мероприятий в этом году не состоится. На День ВМФ-2022 не будет торжественного собрания моряков-черноморцев в Доме офицеров, праздничного приема командующего, а также традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты".

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Детали: В планах празднования у захватчиков – молебен во Владимирском соборе, возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, встреча командующего ЧФ на Графской пристани, возложение венков на воду, обход кораблей в Севастопольской бухте, концерт и т.п.

Темы: КрымСевастопольоккупацияРосcия
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