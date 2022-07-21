Оккупанты решили обойтись без парада в Севастополе ко Дню флота

День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада.

Источник: РИА Новости

Дословно: "Ряд традиционных мероприятий в этом году не состоится. На День ВМФ-2022 не будет торжественного собрания моряков-черноморцев в Доме офицеров, праздничного приема командующего, а также традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты".

Детали: В планах празднования у захватчиков – молебен во Владимирском соборе, возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, встреча командующего ЧФ на Графской пристани, возложение венков на воду, обход кораблей в Севастопольской бухте, концерт и т.п.