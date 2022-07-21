У Сенаті США представили проєкт резолюції про визнання геноцидом дій РФ в Україні

Американські сенатори Джим Ріш і Бен Кардін представили проєкт, що визнає дії Росії в Україні, зокрема, депортації і навмисне вбивство мирного населення, геноцидом українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті комітету Сенату з закордонних справ.

"Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом", — сказав Ріш.

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"Якщо б ви змогли пройти вулицями Києва, Ірпеня та Гостомеля, як я минулого місяця, і послухати розповіді про те, що зробили російські солдати, це геноцид. Міжнародна спільнота документує численні зловживання Росії, які є воєнними злочинами, по всій Україні. Настав час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке" - наголосив він.

"Протягом п’яти місяців світ бачив жорстоку, невиправдану та абсолютно безглузду війну, яку російський диктатор розв’язав проти України", – сказав Кардін. "Росія намагається знищити не тільки людей і будівлі України, а й українську мову, українську історію та українську культуру. Це геноцид. Світ має визнати цей факт, а винні мають понести відповідальність" - заявив сенатор.

Проєкт резолюції засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України та закликає Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу.

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Документ також підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Нагадаємо, США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами.

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