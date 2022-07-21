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В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 21:52
Буча после оккупации, 12.03.2022, фото AFP via Getty Images

Американские сенаторы Джим Риш и Бен Кардин представили проект, признающий действия России в Украине, в частности, депортации и умышленное убийство мирного населения, геноцидом украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте комитета Сената по иностранным делам.

"Несомненно, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом", — сказал Риш.

"Если бы вы смогли пройти по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как я в прошлом месяце, и послушать рассказы о том, что сделали русские солдаты, это геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, являющиеся военными преступлениями, по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое" - подчеркнул он.

"В течение пяти месяцев мир видел жестокую, неоправданную и совершенно бессмысленную войну, которую российский диктатор развязал против Украины", - сказал Кардин. Россия пытается уничтожить не только людей и здания Украины, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а должны понести ответственность" - заявил сенатор.

Проект резолюции осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Документ также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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Темы: СШАгеноцидвойнаРосcия
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