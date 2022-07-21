Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 21:52
В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине
Буча после оккупации, 12.03.2022, фото AFP via Getty Images

Американские сенаторы Джим Риш и Бен Кардин представили проект, признающий действия России в Украине, в частности, депортации и умышленное убийство мирного населения, геноцидом украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте комитета Сената по иностранным делам.

"Несомненно, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом", — сказал Риш.

Реклама:

"Если бы вы смогли пройти по улицам Киева, Ирпеня и Гостомеля, как я в прошлом месяце, и послушать рассказы о том, что сделали русские солдаты, это геноцид. Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, являющиеся военными преступлениями, по всей Украине. Пора Соединенным Штатам и миру признать это как таковое" - подчеркнул он.

"В течение пяти месяцев мир видел жестокую, неоправданную и совершенно бессмысленную войну, которую российский диктатор развязал против Украины", - сказал Кардин. Россия пытается уничтожить не только людей и здания Украины, но и украинский язык, украинскую историю и украинскую культуру. Это геноцид. Мир должен признать этот факт, а должны понести ответственность" - заявил сенатор.

Проект резолюции осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

ВИДЕО ДНЯ

Документ также поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования по привлечению российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Читайте также: 10 главных вопросов о геноциде в Украине, наказании за него и международных судах

Самое большое преступление россиян. Почему доказательство геноцида в Украине может изменить мир

Темы: СШАгеноцидвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
США
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: