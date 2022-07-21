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Зеленський збирав Ставку: Є потенціал для просування наших сил

"Українська правда"Четвер, 21 липня 2022, 23:44
Зеленський збирав Ставку: Є потенціал для просування наших сил
Фото: Скріншот

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача присутні обговорили поточну ситуацію на фронті і визначили завдання на деяких тактичних напрямках.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів сьогодні (у четвер – ред.) чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – цей формат нашої роботи об’єднує ключових керівників сфери оборони й сектору безпеки…

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Обговорили поточну ситуацію на передовій, довкола України. Визначили завдання на деяких тактичних напрямках для посилення наших позицій. І дуже предметно опрацювали питання про постачання новітніх озброєнь у війська – потрібно ще збільшити інтенсивність ударів по ворогу.

Учасники засідання Ставки погодилися, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті й для завдання окупантам нових відчутних втрат".

Деталі: Зеленський також розповів, що під час засідання заслухали доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

ВІДЕО ДНЯ

З передової підключався до засідання Ставки генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ.

Теми: Зеленськийвійнаармія
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