Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего присутствующие обсудили текущую ситуацию на фронте и определили задачи по некоторым тактическим направлениям.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел сегодня (в четверг – ред.) очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности…

Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще больше увеличить интенсивность ударов по врагу.

Участники заседания Ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь".

Детали: Зеленский также рассказал, что во время заседания заслушали доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского.

С передовой подключался к заседанию генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками.