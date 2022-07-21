Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил

"Украинская правда"Четверг, 21 июля 2022, 22:44
Фото: Скриншот

Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего присутствующие обсудили текущую ситуацию на фронте и определили задачи по некоторым тактическим направлениям.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел сегодня (в четверг – ред.) очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – этот формат нашей работы объединяет ключевых руководителей сферы обороны и сектора безопасности…

Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины. Определили задачи по некоторым тактическим направлениям для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска – нужно еще больше увеличить интенсивность ударов по врагу.

Участники заседания Ставки согласились, что есть существенный потенциал для продвижения наших сил на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь".

Детали: Зеленский также рассказал, что во время заседания заслушали доклады руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Дениса Монастырского.

С передовой подключался к заседанию генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийвойнаармия
Главное сегодня

На Южнобужском направлении ВСУ подавили попытки штурмов врага – сводка

картыРоссия существенно не изменила темп продвижения после оперативной паузы – ISW

Юг: авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам и скоплению врага

Зеленский собирал Ставку: Есть потенциал для продвижения наших сил

В Сенате США представили проект резолюции о признании геноцидом действий РФ в Украине

Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу

Все новости...
В ОП предложили россиянам сделать следующий "жест доброй воли"
Оккупанты решили обойтись без парада в Севастополе ко Дню флота
Глава MI6 считает, что Россия "вот-вот исчерпает потенциал" в Украине
Лукашенко рассказал о роли Беларуси в войне России против Украины
Последние новости
08:42
ЕС ввел санкции против 57 человек и структур из РФ: в списке Собянин, Безруков и Сбербанк
08:27
фото Луганщина: ВСУ отбили атаку со стороны Лисичанского НПЗ – Гайдай
08:18
Число погибших от российского обстрела Харькова возросло до 4 человек
08:10
фотоДнепропетровщина: враг накрыл огнем 3 района, есть раненые
07:50
Обстрелы Никополя: враг за ночь выпустил 100 снарядов из РСЗО, погиб человек
07:35
В Германии сказали, когда подготовят систему ПВО "IRIS-T" для Украины
07:18
На Южнобужском направлении ВСУ подавили попытки штурмов врага – сводка
06:37
Госдеп США одобрил продажу оружия на $2 млн четырем странам – СМИ
05:41
Шпионские возможности России в Европе снизились вдвое – разведка Британии
04:46
УЗ назначила эвакуационный поезд на 22 июля
Все новости...