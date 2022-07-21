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Литва приєднається до справи України проти Росії у Міжнародному Суді ООН

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 23:03

Литва в п’ятницю офіційно приєднається до справи України проти Росії щодо воєнних злочинів у Міжнародному Суді ООН у Гаазі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як повідомляє міністерство юстиції Литви, наміри брати участь у цій справі Міжнародного Суду висловили 43 країни Європи та світу, а також Євросоюз, які засуджують військову агресію Росії та її міжнародні злочини.

Відомство нагадує, що Україна у цій справі стверджує, що Росія не може виправдовувати свої військові дії хибними заявами про геноцид, який здійснюється українською владою у Луганській та Донецькій областях, вона також просила суд застосувати тимчасові заходи захисту.

Воєнні злочини Росії та злочини проти людяності також розслідуються Міжнародним кримінальним судом.

Зокрема, Литва запропонувала міжнародній спільноті розглянути можливість створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

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"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Теми: ЛитваУкраїнаРосіявійна
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