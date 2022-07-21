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Литва присоединится к делу Украины против России в Международном Суде ООН

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 23:03

Литва в пятницу официально присоединится к делу Украины против России по военным преступлениям в Международном Суде ООН в Гааге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщает министерство юстиции Литвы, намерения участвовать в этом деле Международного Суда выразили 43 страны Европы и мира, а также Евросоюз, осуждающий военную агрессию России и ее международные преступления.

Ведомство напоминает, что Украина по этому делу утверждает, что Россия не может оправдывать свои военные действия ошибочными заявлениями о геноциде, который осуществляется украинскими властями в Луганской и Донецкой областях, она также просила суд применить временные меры защиты.

Военные преступления России и преступления против человечности также расследуются Международным уголовным судом.

В частности, Литва предложила международному сообществу рассмотреть возможность создания специального трибунала по агрессии России против Украины.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

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В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ. Детали в статье В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Темы: ЛитваУкраинаРосcиявойна
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