У Кабміні запевняють, що зерна нового врожаю Україні вистачить 

В Україні тривають важкі жнива, однак в уряді впевнені, що цьогорічного урожаю зернових вистачить для внутрішнього споживання та експорту.

Джерело: перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в етері телемарафону UAРазом, "Суспільне"

Деталі: Він зазначив, що російські війська свідомо підпалюють поля, щоб не дати зібрати урожай, "але попри це наші хоробрі аграрії продовжують працювати".

Пряма мова: "І ми бачимо по показниках того врожаю, який уже зібраний, хоча жнива в активній фазі тільки два тижні, що загроз на наступний маркетинговий рік з точки зору фізичної доступності базових сільгосппродуктів немає. Ми зберемо достатньо продукції для забезпечення внутрішнього споживання, в тому числі буде залишок для експорту".

Деталі: За словами Висоцького, зараз треба думати про наступні роки, бо пшениця сіється восени, і вже у вересні треба починати посівну.

"Сама культура не є надто вибагливою з точки зору вкладень на гектар. Аграрії готові продовжувати ризикувати з тим, що ситуація до збору пшениці наступного врожаю все-таки буде позитивною, і продовжують сіяти, незважаючи ні на що", – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що під час весняної посівної кампанії не засіяли 25% площ.

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"Швидше за все ці ж території – окуповані, де йдуть бойові дії – фізично буде складно засіяти. А після звільнення потрібні розмінування, очищення тощо. Але сподіваємося, що ця цифра не збільшиться", – додав він.