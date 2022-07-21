В Кабмине уверяют, что зерна нового урожая Украине хватит

В Украине продолжается тяжелая жатва, однако в правительстве уверены, что нынешнего урожая зерновых хватит для внутреннего потребления и экспорта.

Источник: первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона UAРазом, "Суспільне"

Детали: Он отметил, что российские войска сознательно поджигают поля, чтобы не дать собрать урожай, "но, несмотря на это, наши храбрые аграрии продолжают работать".

Прямая речь: "И мы видим по показателям того урожая, который уже собран, хотя жатва в активной фазе только две недели, что угроз на следующий маркетинговый год с точки зрения физической доступности базовых сельхозпродуктов нет. Мы соберем достаточное количество продукции для обеспечения внутреннего потребления, в том числе будет остаток для экспорта".

Детали: По словам Высоцкого, сейчас нужно думать о следующих годах, потому что пшеница сеется осенью, и уже в сентябре нужно начинать посевную.

"Сама культура не слишком требовательна с точки зрения вложений на гектар. Аграрии готовы продолжать рисковать с тем, что ситуация к сбору пшеницы следующего урожая все-таки будет положительной, и продолжают сеять, несмотря ни на что", – сказал он.

Замминистра отметил, что во время весенней посевной кампании не засеяли 25% площадей.

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"Скорее всего, эти же территории – оккупированные, где идут боевые действия – физически будет сложно засеять. А после освобождения потребуется разминирование, очистка и т.д. Но надеемся, что эта цифра не увеличится", – добавил он.