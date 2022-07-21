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Молдова не пустила до себе російські війська з Придністров’я

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 23:53

Міністерство закордонних справ Молдови в четвер підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з так званої оперативної групи (ОГРВ), що базується в Придністров’ї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі речника МЗС Даніеля Воде.

"Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється за механізмом, створеним з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту", – зазначив він.

У коментарі підтверджується, що на територію Молдови не було "допущено офіцерів так званого оперативного угруповання російських військ – незаконного формування на території нашої країни, яке порушує статус нейтралітету".

"У цьому контексті міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції повторює позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з нашої країни", – додав речник відомства.

Перед тим російське МЗС висловило стурбованість випадками затримання російських офіцерів, які "направлялися до Придністров'я для укомплектування на ротаційній основі російського контингенту".

Військовий контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ (ОГРВ). ОГРВ створена із залишків колишньої 14-ї російської армії, що була розміщена тут на початку 1990-х та брала активну участь у Придністровському конфлікті.

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Сама по собі ОГРВ є досить нечисельною: два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ. Переважна більшість складу ОГРВ комплектується з місцевих жителів, які мають російське громадянство.

Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров’ї незаконною і вимагає її виведення. Раніше російські військові могли здійснювати ротацію через сухопутний коридор України, але з 2014 року такої можливості в них немає.

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Теми: МолдоваПридністров'яРосія
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