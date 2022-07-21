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Молдавия не пустила к себе российские войска из Приднестровья

"Европейская правда"Четверг, 21 июля 2022, 23:53

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг подтвердило, что не разрешило въезд на территорию страны российским военным так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии спикера МИД Даниэля Воде.

"Ротация военнослужащих в составе российского миротворческого контингента осуществляется по механизму, созданному во избежание рисков и обеспечения скоординированного перемещения личного состава контингента", – отметил он.

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В комментарии подтверждается, что на территорию Молдовы не были "допущены офицеры так называемой оперативной группировки российских войск – незаконного формирования на территории нашей страны, которая нарушает статус нейтралитета".

"В этом контексте министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны", – добавил спикер ведомства.

Перед тем российский МИД выразил обеспокоенность случаями задержания российских офицеров, "направлявшихся в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента".

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Военный контингент РФ в Приднестровье называется Оперативной группировкой российских войск (ОГРО). ОГРО создана из остатков бывшей 14-й российской армии, которая была размещена здесь в начале 1990-х и активно участвовала в Приднестровском конфликте.

Сама по себе ОГРВ достаточно немногочисленна: два мотострелковых батальона плюс подразделение управления. В целом это – от 1500 до 1700 военнослужащих РФ. Подавляющее большинство состава ОГРО комплектуется из местных жителей, имеющих российское гражданство.

Молдова считает присутствие ОГРО в Приднестровье незаконным и требует его вывода. Ранее российские военные могли ротировать через сухопутный коридор Украины, но с 2014 года такой возможности у них нет.

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Темы: МолдоваПриднестровьеРосcия
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