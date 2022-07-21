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У МЗС розповіли, чого очікувати від зустрічі щодо "зернового коридору" у Стамбулі

"Європейська правда"Четвер, 21 липня 2022, 23:56

На переговорах у турецькому Стамбулі в п'ятницю очікується підписання документу, який встановить зобов'язання України та Росії щодо безпечного функціонування маршрутів експорту українського зерна.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні "Європейської правди".

"22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі", – зазначив він.

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Представник МЗС наголосив, що українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть "безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки".

Нагадаємо, канцелярія президента Туреччини в четвер підтвердила, що угоду про експорт зерна з України морським шляхом буде підписано в п’ятницю у Стамбулі.

Зазначається, що угоду буде підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Під час підписання будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який вирушив до Стамбула.

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Передбачається також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється. "Європейській правді" в МЗС уточнили, що "українська делегація складатиметься із представників різних відомств".

Нагадаємо, Україна на чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі в середу домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.

Теми: зерноУкраїнаРосіяМЗС
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