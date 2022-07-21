В МИД рассказали, чего ожидать от встречи по "зерновому коридору" в Стамбуле

На переговорах в турецком Стамбуле в пятницу ожидается подписание документа, который установит обязательства Украины и России по безопасному функционированию маршрутов по экспорту украинского зерна.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, который располагает "Европейской правдой".

"22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН. По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море", – отметил он.

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Представитель МИД подчеркнул, что украинская делегация поддержит только те решения, которые будут гарантировать "безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки".

Напомним, канцелярия президента Турции в четверг подтвердила, что соглашение об экспорте зерна из Украины морским путем будет подписано в пятницу в Стамбуле.

Соглашение будет подписано в 16:30 по местному времени во дворце Долмабахче. Во время подписания будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и направившийся в Стамбул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Предполагается также участие представителей Украины и России, но на каком уровне не уточняется. "Европейской правде" в МИД уточнили, что "украинская делегация будет состоять из представителей разных ведомств".

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.