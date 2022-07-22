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ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку найбільшого виробника титану з РФ – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 00:32
фото: twitter ЄП

Під час узгодження останнього пакета санкцій проти Росії Європейський Союз заблокував пропозицію про внесення до санкційного списку російського металургійного підприємства "ВСМПО-Авісма" – найбільшого у світі виробника титану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що рішення заблокували Франція та інші країни-члени ЄС. Воно пов’язане з тим, що "ВСМПО-Авісма" є найважливішим постачальником титану для найбільшого виробника комерційних реактивних літаків Airbus зі штаб-квартирою у Франції.

За словами співрозмовників The Wall Street Journal, "ВСМПО" спершу була серед компаній у новому пакеті санкцій – вона постачає матеріали для російських реактивних винищувачів, зокрема літаків, які брали участь у війні в Україні.

Як розповіли газеті дипломати ЄС, що країни-члени висловили занепокоєння, що обмеження експорту для "ВСМПО" може спровокувати взаємний крок з боку Москви щодо припинення продажу титану компанії компаніям ЄС.

За даними Airbus, Росія є джерелом майже половини титану для світової аерокосмічної промисловості. Європейський виробник літаків сам купує близько 65% свого титану у "ВСМПО". При цьому титан є відносно невеликим джерелом доходу для російської економіки: у 2020 році експорт становив лише 415 мільйонів доларів.

"Немає сенсу накладати санкції на Росію щодо титану, тому що для Росії це малий бізнес. Ті, проти кого ми будемо вводити санкції, – це ми самі. Ні США, ні Європа, ні інші не хотіли вводити санкції проти ВСМПО. Це не мало б сенсу", – говорив раніше генеральний директор Airbus Гійом Форі.

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Нагадаємо, в четвер країни Європейського Союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота.

Також вони розширюють перелік товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для військово-промислового комплексу і на які поширюються експортні обмеження. Крім того, нові заходи розширюють вже існуючу заборону доступу до портів на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій.

Читайте також: Як діють санкції та коли вони вплинуть на Путіна: стаття головного дипломата ЄС.

Теми: санкціїРосіяЄС
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