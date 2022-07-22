ЕС в последний момент убрал из санкционного списка крупнейшего производителя титана из РФ – СМИ

При согласовании последнего пакета санкций против России Европейский Союз заблокировал предложение о внесении в санкционный список российского металлургического предприятия "ВСМПО-Ависма" – крупнейшего в мире производителя титана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Решение заблокировали Франция и другие страны-члены ЕС. Оно связано с тем, что "ВСМПО-Ависма" является важнейшим поставщиком титана для крупнейшего производителя коммерческих реактивных самолетов Airbus со штаб-квартирой во Франции.

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По словам собеседников The Wall Street Journal, "ВСМПО" сначала была среди компаний в новом пакете санкций – она поставляет материалы для российских реактивных истребителей, в том числе самолетов, участвовавших в войне в Украине.

Как рассказали газете дипломаты ЕС, страны-члены выразили обеспокоенность, что ограничение экспорта для "ВСМПО" может спровоцировать взаимный шаг со стороны Москвы по прекращению продажи титана компаниям ЕС.

По данным Airbus Россия является источником почти половины титана для мировой аэрокосмической промышленности. Европейский производитель самолетов сам покупает около 65% своего титана у "ВСМПО". При этом титан является относительно небольшим источником дохода для российской экономики: в 2020 году экспорт составил всего 415 миллионов долларов.

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"Нет смысла налагать санкции на Россию по титану, потому что для России это малый бизнес. Те, против кого мы будем вводить санкции, – это мы сами. Ни США, ни Европа, ни другие не хотели вводить санкции против "ВСМПО". Это не имело бы смысла", – говорил ранее генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Напомним, в четверг страны Европейского Союза согласовали новый пакет ограничительных мер против России, в который вошел запрет на импорт российского золота.

Также они расширяют перечень товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военно-промышленного комплекса и которые распространяются экспортные ограничения. Кроме того, новые меры расширяют уже существующий запрет на доступ к портам на шлюзы, чтобы сделать невозможным обход санкций.

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