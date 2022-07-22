В ОП розповіли подробиці створення "трибуналу для Путіна"

Україна планує створити одноразовий міжнародний трибунал для суду над найвищим керівництвом російського режиму за акт агресії – зокрема і нинішнього президента Росії Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як заявив на зустрічі з міжнародними журналістами в четвер заступник глави Офісу президента України Андрій Смирнов, окремий трибунал щодо Росії за участі міжнародної спільноти прискорить притягнення до відповідальності російського президента та його найближче оточення.

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Смирнов пояснив, що акт агресії, за яким Україна порушить додаткове провадження, легко довести, тоді як на розгляд справ, які МКС може розглядати щодо України – військові злочини, геноцид і злочини проти людяності – підуть роки.

За словами посла України з особливих доручень Антона Кориневича, наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт Путіна чи міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу "буде великим кроком вперед у досягненні справедливості".

"Звичайно, ми були б дуже раді бачити Шойгу під вартою, і не тільки його, але й усіх інших хлопців, які тоді ухвалювали рішення, не тільки в 2022 році, але і в 2014 році", – додав Кориневич.

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За його словами, потенційним місцем проведення трибуналу над вищим керівництвом Росії може бути Гаага, але для того, щоб

Кориневич, який назвав Гаагу потенційним місцем проведення трибуналу, сказав, що хоче, щоб у ньому взяли участь якомога більше міжнародних партнерів, щоб легітимізувати будь-яке рішення та розширити потенціал відповідальності.

Він додав, що кілька міжнародних партнерів України погодилися створити трибунал, але поки що не може назвати, хто саме. "Українці будуть залучені (до трибуналу), потрібен буде український прокурор, але ми сподіваємося, що судді будуть міжнародними", – додав Кориневич.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

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